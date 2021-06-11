Земан предложил открыть в Праге представительство белорусской оппозиции

Президент Чехии Милош Земан предложил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской открыть в Праге представительство белорусской оппозиции, об этом Земан сообщил в эфире радиостанции «Частота-1».

«Это была дружеская встреча (с Тихановской в Праге). Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», – цитирует его ТАСС.

Также Тихановскую в Праге принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, руководитель обеих палат парламента республики и министр иностранных дел Якуб Кулганек. Тихановская выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа.

Ранее спикер сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства. В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии. Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.