Германия испугалась возможного сближения ВПК РФ и Китая

Для ответа на сближение ВПК РФ и Китая потребуются все силы Запада и его союзников, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Говоря о «стратегии в отношении Китая», она призвала «не забывать и о России», так как наблюдается «определенное сближение» двух стран. По ее словам, это грозит «сближением друг с другом двух крупнейших военно-промышленных комплексов». Для ответа на такой «вызов» будут нужны «все силы Запада – Европы, США, но и основных партнеров в регионе Индийского и Тихого океанов, таких как Австралия или Южная Корея», сказала министр.

«Региональным вызовом для нас остается, конечно, Россия. Мы наблюдаем за масштабной модернизацией и наращиванием вооружений со стороны РФ – что касается как обычных вооружений, так и атомного оружия», – приводит ее слова ТАСС.

Крамп-Карренбауэр заявила, что на западных границах РФ находятся «крупные соединения». При этом «Россия на долгосрочную перспективу закрепляется в Белоруссии». «Это серьезный вызов для нас», – сказала глава минобороны Германии. По ее словам, США ожидают, что Европа будет больше делать для собственной обороны.

В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.