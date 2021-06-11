Боррель сообщил, что приедет в Украину на саммит Крымской платформы с президентом Евросовета

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11.06.2021, 2:42, Новости дня
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Трансляция конференции велась на сайте Еврокомиссии. 

“Я приветствую инициативу президента [Владимира] Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом [Европейского Совета Шарлем] Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН”, – сказал он. 

Боррель добавил, что в Совбезе ООН пытаются использовать ситуацию в Украине в политических целях. 

“Спустя шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские соглашения, мало что было сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы рассчитываем, что она займет конструктивную позицию”, – подчеркнул он. 

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. 

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Мишель. Подтвердили участие США, но кто именно будет представлять страну, пока неизвестно.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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