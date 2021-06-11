 

Хакеры похитили у Electronic Arts программный код FIFA–21 и Battlefield

11.06.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская компания Electronic Arts, выпускающая видеоигры, стала жертвой хакеров, которые похитили программный код «игрового движка» Frostbite, сообщили СМИ.

Как заявили сами хакеры, им удалось заполучить 780 Гб информации, включая программный код Frostbite – на нем работают футбольный симулятор FIFA 21 и серия видеоигр Battlefield. Кроме того, хакеры заявили, что похитили средства разработки ПО FIFA 21 и код сервера, связанный с подбором партнеров в игре. Как пояснили эксперты, код может быть скопирован другими разработчиками, также с его помощью можно вмешиваться в игры, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Electronic Arts сообщила, что «расследует недавний случай вторжения в сеть». Компания подтвердила, что «некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена». Инцидент произошел 6 июня. По данным телекомпании, утечки данных игроков в результате взлома не произошло, передает ТАСС.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. Кроме того, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Трамп собрался объявить о «большой победе»

12.08 / Медведев предупредил о возможных ограничениях со стороны США в сфере интернета

03.08 / Корейскими учеными был открыт фермент, который увеличивает продолжительность жизни

11.08 / Охлобыстин предсказал, что может случиться с Ефремовым в тюрьме

02.02 / Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

25.08 / В МИД РФ прокомментировали вероятность участия страны в саммите лидеров “Нормандской четверки” в сентябре

12.03 / Несколько европейских стран решили на время отказаться от использования вакцины AstraZeneca

26.07 / Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

22.04 / “Вот так вот летит время”. Подольская показала шестимесячного сына

15.11 / В Раде обвинили Зеленского в создании «концлагерей» на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика