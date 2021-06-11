Хакеры похитили у Electronic Arts программный код FIFA–21 и Battlefield

Американская компания Electronic Arts, выпускающая видеоигры, стала жертвой хакеров, которые похитили программный код «игрового движка» Frostbite, сообщили СМИ.

Как заявили сами хакеры, им удалось заполучить 780 Гб информации, включая программный код Frostbite – на нем работают футбольный симулятор FIFA 21 и серия видеоигр Battlefield. Кроме того, хакеры заявили, что похитили средства разработки ПО FIFA 21 и код сервера, связанный с подбором партнеров в игре. Как пояснили эксперты, код может быть скопирован другими разработчиками, также с его помощью можно вмешиваться в игры, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Electronic Arts сообщила, что «расследует недавний случай вторжения в сеть». Компания подтвердила, что «некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена». Инцидент произошел 6 июня. По данным телекомпании, утечки данных игроков в результате взлома не произошло, передает ТАСС.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. Кроме того, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США.