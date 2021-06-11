СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины

На одном из предприятий минобороны Украины в рамках дела о коррупции прошли обыски, сообщила СБУ.

Утверждается, что «военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему» должностных лиц предприятия – под прикрытием заявлений о борьбе с коррупцией те сами «нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен (184,4 тыс. долларов)». Речь идет о «хищении государственных средств во время незаконного использования фондов минобороны». СБУ заявила, что руководство предприятия незаконно передавало госимущество в аренду коммерческим структурам по фиктивным соглашениям, передает ТАСС.

Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам».