 

СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины

11.06.2021, 1:34, Новости дня
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На одном из предприятий минобороны Украины в рамках дела о коррупции прошли обыски, сообщила СБУ.

Утверждается, что «военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему» должностных лиц предприятия – под прикрытием заявлений о борьбе с коррупцией те сами «нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен (184,4 тыс. долларов)». Речь идет о «хищении государственных средств во время незаконного использования фондов минобороны». СБУ заявила, что руководство предприятия незаконно передавало госимущество в аренду коммерческим структурам по фиктивным соглашениям, передает ТАСС.

Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам».



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