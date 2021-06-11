Хакеры похитили почти восемь с половиной миллиардов паролей

Столь масштабное похищение персональных данных произошло впервые за всю историю существования Интернета, отмечают эксперты. Эксперты по кибербезопасности зафиксировали кражу 8 млрд 400 млн паролей.

Это значит, что в списке больше данных, чем вообще сейчас живет людей на планете. Распространяемый в сети файл с паролями занимает около ста гигабайт памяти.

Напомним, что последнее массовое похищение логинов и паролей произошло еще в 2009 году. Тогда, правда, речь шла всего-то о 32 миллионах учетных записей. Нынешняя же ситуация гораздо серьезнее. Не исключено, что в черную базу данных попали если не се, то почти все интернет-пользователи. Поэтому эксперты настоятельно советуют менять логины и пароли.