 

УЕФА требует убрать с формы сборной Украины надпись “Героям слава!”, Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT. Главное за день

10.06.2021, 23:56, Новости дня
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“Героям слава!”

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы национальной футбольной сборной надпись “Героям слава!”, которая находится на внутренней стороне экипировки. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”. 

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб. 

Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT

Европейский парламент 10 июня принял резолюцию “О систематических репрессиях в Беларуси и их последствиях для европейской безопасности в связи с похищениями с гражданского самолета ЕС, перехваченного белорусскими властями”.

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также ввести секторальные санкции против нефтяной, калийной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками и ограничить кредитные линии филиалам международных банков в Беларуси. 

Венгрия признала украинские свидетельства о вакцинации против COVID-19

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Украинцы, которые завершили вакцинацию, могут въехать в Венгрию со свидетельством с 11 июня, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Столтенберг поговорил с Зеленским

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10 июня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, накануне саммита НАТО в Брюсселе стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Столтенберг подтвердил “полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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