 

В КСУ подтвердили, что не смогли сегодня провести ни одного заседания

10.06.2021, 23:56, Новости дня
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Рассмотрение вопросов, которые были сегодня в повестке дня, отложили, указано на сайте КСУ. 

Информацию СМИ о том, что шесть судей блокируют работу суда, в КСУ не стали комментировать. 

В комментарии “Радіо Свобода” представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, что речь идет не столько о фактическом блокировании работы суда, сколько о требовании рассмотреть ходатайство о невозможности рассмотрения вопроса относительно конституционности законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения без участия судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это ходатайство было заявлено 3 июня, уточнил он. 

“Этот вопрос не был рассмотрен тогда, он был отложено на неопределенный срок… Это фактически стало основанием для того, чтобы Конституционный Суд [10 июня] не утвердил повестку дня”, – пояснил Вениславский. 

Он подтвердил информацию СМИ, что инициатором требования рассмотреть вопрос стал судья Александр Литвинов. 

Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря в Telegram подтвердила, что шесть судей блокируют работу суда. 

“Основным и единственным мотивом блокирования появилось требование обеспечить участие в судебных заседаниях Тупицкого, который указом президента Украины 27 марта был уволен с должности судьи КСУ”, – написала она.  

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

Меру пресечения там не избрали, на последнем заседании в Печерском суде прокуроры попросили об отзыве ходатайства о мере пресечения, так как уголовное производство направили в Подольский райсуд в связи с завершением стадии досудебного расследования.

Тупицкий 8 июня заявил, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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