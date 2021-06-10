 

Тихановская призвала создать трибунал для расследования преступлений режима Лукашенко

10.06.2021, 23:56, Новости дня
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“В своем обращении к Сенату и чешскому народу Тихановская призвала развивать культурные проекты и поддержать создание международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко”, – говорится в сообщении.

Также Тихановская обсудила с властями Чехии санкции против Лукашенко и и его соратников, стипендии для белорусских студентов, возможности приезда семей политических заключенных на временную реабилитацию и другое.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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