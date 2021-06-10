 

NTD – цикады в шоколаде — нашествие крылатых насекомых пробудило фантазию у кондитера в США

10.06.2021, 23:54, Новости дня
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Периодические цикады, которые появляются в восточных штатах США раз в 17 лет, помогли владелице шоколадной кондитерской расширить ассортимент. Как передаёт NTD, теперь в городке Бетесда продают насекомых в шоколаде. Собирают будущую начинку для конфет рядом с кондитерской, после этого сбрызгивают маслом, посыпают корицей и отправляют во фритюрницу. Затем её обмакивают в шоколад и оставляют застывать.

Появление периодических цикад в США позволило владелице шоколадной кондитерской Саре Дуайер расширить ассортимент. Теперь здесь продают насекомых в шоколаде. Собирают будущую начинку для конфет рядом с кондитерской, которая находится в городке Бетесда на востоке страны.

Сначала цикад замораживают, потом немного варят и чистят. После этого сбрызгивают маслом, посыпают корицей и отправляют во фритюрницу. Затем хрустящую начинку обмакивают в шоколад и оставляют застывать.

Сара говорит, что едва справляется с заказами.

САРА ДУАЙЕР, владелица кондитерской: Я делаю шоколад уже десять лет. Если это не сработало бы, то я их и не продавала бы. Когда объединяешь вкус шоколада, корицы и ореховый вкус насекомого, это создаёт ощущение праздника: словно идёшь по улицам большого города, а там на тротуарах жарят орехи.

До появления цикад в кондитерской делали самые обыкновенные конфеты. Миллиарды этих насекомых появляются в восточных штатах США раз в 17 лет. Именно столько времени нужно личинкам для развития.

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года. 



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