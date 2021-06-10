Боррель осудил признание ФБК и других организаций Навального экстремистскими в России

“Вчерашнее решение Московского горсуда о присвоении организациям Алексея Навального ярлыка “экстремистские группы” знаменует собой наиболее серьезную на сегодняшний день попытку правительства России подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования, а также устранить влияние политических сетей Навального на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре и в дальнейшем”, – говорится в заявлении

Боррель назвал решение суда необоснованным и заявил, что оно “подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в российской конституции”.

“Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые оно взяло на себя в том числе в Совете Европы и ОБСЕ для защиты этих прав”, – заявил он.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС повторяет призыв к освобождению Навального, поскольку “считает вынесенный ему приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека”.

“В этой связи мы также ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, в том числе будет соблюдать обеспечительные меры Европейского суда по правам человека в отношении характера и степени риска для жизни Навального. Российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье Навального в исправительной колонии”, – добавил Боррель.

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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