 

Стало известно имя украинской военнослужащей, погибшей на Донбассе

10.06.2021, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Война забрала еще одно молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!” – написал он.

По информации Петрова, у Шемчук остались родители и большая семья. Причину смерти глава ОГА не указал.

https://www.facebook.com/OlexiyPetrov/posts/319809496371860

128-я бригада ВСУ по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задания в Приазовье (основная часть) и в Луганской области (один батальон).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последние дни штаб ООС сообщает о единичных случаях нарушения перемирия, случались дни, когда боевики ни разу не нарушали договоренность о прекращении огня. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе. 

Последнее на данный момент сообщение о гибели украинского бойца на фронте было 27 мая – тогда погиб замкомандира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й Закарпатской бригады, майор Максим Полевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

07.12 / Мейвезер решил вернуться на ринг. Он будет боксировать с YouTube-блогером

16.11 / Лещенко оценил использование мата артистами на сцене

11.07 / Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

03.09 / Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

09.05 / В НАТО заявили, что сами объявят как формат, так и повестку предстоящего саммита

03.10 / В РФ объяснили падение доверия пользователей к американским соцсетям

22.11 / Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху

04.03 / “Как они могли надеяться, что мы будем молчать”. Жена принца Гарри высказалась о скандале с королевской семьей

07.09 / Кабмин ФРГ ответил на вопрос об остановке проекта «Северный поток – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика