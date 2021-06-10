Эксперты прогнозируют падение курса биткоина до $20 тыс.

Старший аналитик Oanda Corp Эдвард Мойя отметил, что курс биткоина приближается к опасно низкому уровня в $30 тыс. Если он пересечет эту отметку, это может привести к всплеску распродаж криптовалюты, что ускорит падение.

Специалисты Everscore и Tallbacken Capital Advisors считают, что фундаментальным уровнем биткоина станет отметка в $20 тыс.

За последние сутки курс биткоина вырос на 1,12% и по состоянию на 23.00 10 июня составляет $36,4 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Скриншот: coindesk.com

Контекст:

12 апреля биткоин установил рекорд, стоимость криптовалюты составила $64,5 тыс. 17 мая основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск одним постом в Twitter спровоцировал падение стоимости биткоина.

16 мая пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Маск прокомментировал этот твит словом “действительно”. После этого твита биткоин упал на 10% за выходные, достигнув нового трехмесячного минимума.

Предыдущий обвал курса биткоина Маск спровоцировал 13 мая, когда заявил, что Tesla не будет продавать свои электромобили за криптовалюту. Тогда криптовалюта обвалилась на 10%.

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

—