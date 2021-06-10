Парк на 37 гектаров, новая школа и сады. Киевсовет принял решение по развитию Минского массива

“Согласно этому документу, на заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Кондратюка, запланировано строительство жилого микрорайона, который будет оборудован развитым комплексом обслуживания населения – это школа, три детских сада, стадионы, амбулатория семейных врачей. Также запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации”, – сообщила на заседании Киевсовета архитектор Елена Збаратская.

Представленный документ полностью соответствует проекту генерального плана столицы и комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019–2020 годы, подчеркнула она.

“Апостроф” отмечает, что в результате реализации проекта государство получит ориентировочно полмиллиарда гривен прибыли.

Микрорайон будет строить литовско-украинская Stolitsa Group. Издание пишет, что этой компании государство в апреле этого года также поручило завершить достройку более 11 тысяч квартир обанкротившегося банка “Аркада”.

Графика: apostrophe.ua

Контекст:

План предусматривает создание парка площадью 32 гектара, рассказала Збаратская в интервью изданию.

В марте 2021 года комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержала проект решения по детальному плану территории Минского массива, теперь план должны утвердить на сессии Киевсовета, писал “Апостроф”.

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