Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву

Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости».

Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.