 

МВФ ожидает от Украины большего прогресса для предоставления второго транша

10.06.2021, 21:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Райс отметил, что Украина и МВФ по-прежнему находятся в тесных дискуссиях, направленных на завершение первого пересмотра программы stand-by и выделение второго транша.

“Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше”, – сказал он.

Спикер напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке, улучшение законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение дефицита бюджета, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

В феврале министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве. 

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Мадуро заявил о заказе Трампом его убийства

28.07 / В США собрались опубликовать пятую часть доклада о «вмешательстве» в выборы

04.03 / Глава Минфина Украины о сотрудничестве с МВФ: В декабре наши ожидания были более оптимистичны

01.04 / Стало известно, кто и сколько заплатит за банкопад 2014–2017 годов

20.07 / Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

19.09 / Euronews – ВОЗ предупреждает о рекордных темпах новых заражений коронавирусом в ЕС

15.04 / США собрались ввести против РФ новые санкции

07.07 / Россия ответит на санкции Великобритании

27.10 / Спецназ окружил дом грабителя «Банка Грузии» в Зугдиди

22.08 / В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика