Нацсовет запретил трансляцию в Украине белорусского канала “Беларусь 24”

Регулятор решил изъять этот канал из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Ретрансляция “Беларусь 24” была разрешена в Украине в 2015 году.

“Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства”, – сообщили в пресс-службе.

Член Нацсовета Максим Оноприенко сообщил, что регулятор давно следил за деятельностью канала.

“Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно наш мониторинг зафиксировал нарушения”, – сказал он.

Во время мониторинга с 19 по 22 мая в эфире канала были обнаружены программы “Понять и обезвредить” при участии российского артиста Олега Газманова, “Последний день” при участии ведущего Бориса Щербакова, а также “Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1” при участии Ольги Кормухиной. В Нацсовете отметили, что популяризация персон, внесенных в перечень Минкульта, противоречит украинскому законодательству.

Также регулятор высказался о трансляции в эфире канала передачи “Панорама”.

“В сюжете за 21 мая под названием “Украинский след в попытки госпереворота в Беларуси” звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона “Донбасс”, который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность нашего государства от российской военной агрессии (военное формирование было названо “карательными батальоном”)”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, в сюжете “Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом” высказывалась неправдивая информация.

“В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий “национальное меньшинство” и “коренной народ”. Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения абз. 4 ч. 2 ст. 6 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”. Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность”, – отметили в Нацсовете.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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