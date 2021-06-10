 

Суд разделил пополам имущество Петросяна и Степаненко

10.06.2021, 20:54, Новости дня
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Хамовнический суд Москвы вынес решение по разделу совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в итоге бывшие супруги получили по 50 % от всего заявленного добра.

Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение по дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Процесс проходил в закрытом режиме, делать и аудио- и видеозаписи не разрешалось, передает «Пятый канал».

Изначально Степаненко хотела все 80%. Опись предметов заняла 500 страниц. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что фигурируемые в СМИ цифры о миллиардной стоимости некоторых объектов преувеличены.

«Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого – есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза», – сообщил Жорин.

Помимо книг бывшие супруги делили большую коллекцию картин – у Петросяна были произведения Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Также в активах были несколько автомобилей, шесть парковочных мест, 12 квартир, особняк в Подмосковье стоимостью 160 млн рублей, роскошные апартаменты в Зачатьевском переулке площадью 516 кв. метров и стоимостью примерно 300 млн рублей. Теперь там живет Степаненко, но Петросян попросил ее вернуть коллекцию книг и фарфоровых клоунов.

Ранее Петросян рассказал о разводе с Еленой Степаненко. «Мне жалко дуэт, дуэт у нас получился, и мне его жаль. Я хотел бы его сохранить», – сказал он. По словам Петросяна, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны».

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Позже появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как стало известно спустя время, Петросян и Бруханова стали родителями.



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