Эксперты напомнили будущим депутатам об ответственности за экологическое развитие

Будущим депутатам предстоит отвечать на новые вызовы, прежде всего связанные с необходимостью социально-экономического развития, учитывающего экологическое развитие, считает генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова

В Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) прошел круглый стол «Требования к представительной власти в современных условиях». По словам Шуваловой, экспертный круглый стол приурочен к начинающейся через несколько недель избирательной кампании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Развитие на новом этапе остро зависит от экологических факторов. Недопустимо нарушение баланса технологического и биосферного. Соблюдение такого баланса позволит решить вопросы будущего развития. Представительной власти предстоит создать новое экологическое законодательство, выработать подходы к финансированию эффективных экологических проектов, способствующих социально-экономического развитию в новых экологических условиях», – сообщила Шувалова.

В свою очередь первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила, что всему обществу уже необходимо менять мышление, связанное с соблюдением экологического баланса.

«Сегодня, например, системы мионитоинга за окружающей средой нет. Вопросы – как и за чей счет должна быть создана такая система – открыты, ращений нет, средств в госпрограммах тоже нет. Понять состояние окружающей среды. Потом совместно с вузами, с учёными воспитывать новое поколение в новой парадигме, чтобы считать не сколько заплатил за воду из крана, а сколько выпил – то есть потратил», – сказала она.

Пути решения экологических проблем предложил руководитель Международного центра содействия реализации программ и проектов ЮНИДО Александр Старцев.

Он предложил создать новый национальный приоритет на стыке национальных проектов «Экология» и «Наука» для достижения синергии экологических разработок. Необходимыми работами должен заняться Центр межрегиональных исследований устойчивости жизни, в том числе на площадках Союза экономического взаимодействия.

«Новая парадигма государственной политики в обеспечении устойчивости окружающей среды и климата могла бы звучать, как повысить приоритет охраны оставшихся саморегулирующихся эко-систем», – резюмировал Старцев.

Ответственный секретарь Рабочей группы Высшего совета Партии «Единая Россия» по природоохранной деятельности и развитию севера Олег Гадючкин призвал институализировать экспортное сообщество и поддержал идею создания научно-образовательного центра, предложив продолжить эту работу на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС.