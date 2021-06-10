Американский политолог – РФ зажата между геополитической необходимостью и экономической реальностью

Реакция Владимира Путина на слова главы МИ-6 Ричарда Мура о том, что РФ является «увядающей державой», демонстрирует, что президент признаёт проблемы РФ и не скрывает своих опасений по поводу возможного спада в торговле с Великобританией, пишет американский политолог Джорж Фридман в статье для журнала Cicero. По мнению Фридмана, подобно СССР в 1980-х, РФ «зажата между геополитической необходимостью и экономической реальностью», и в данный момент входит в ту фазу, в которой это противоречие «становится всё труднее переносить».



Reuters

Ричард Мур, глава британской службы внешнеполитической разведки МИ-6 недавно назвал Россию «объективно увядающей державой, экономически и демографически». Его заявление «явно задело» президента РФ Владимира Путина, пишет американский политолог Джордж Фридман в статье для Cicero. Несколько дней назад на Петербургском международном экономическом форуме Путин прокомментировал его высказывание следующим образом:

«Такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберётся и мнение поменяет. Это первое. Второе. Если РФ увядающая держава, то тогда что переживать? Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британские отношения. Если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает обороты. Великобритания – одна из немногих стран в Европе, да и в мире, с которой у нас сохранился хороший темп развития экономических связей. Даже за прошлый пандемийный год, когда у нас сократились товарообороты с очень многими странами мира, с Великобританией он вырос на 54%. Это рекордный показатель. Так что если не мешать, то всё будет хорошо. И, наверное, с помощью взаимной торговли РФ из увядающей державы превратится в процветающую страну. Нам бы очень хотелось, чтобы российско-британские отношения способствовали бы этому процессу», — заявил Путин.

С точки зрения Фридмана, заявление Путина допускает различные толкования: во-первых, перевод на английский язык, предоставленный автору статьи, возможно, был не совсем корректным. Во-вторых, президент РФ мог прибегнуть к сарказму, однако «Путин достаточно умён, чтобы знать, что сарказм из уст политика мирового класса обычно ведёт к недоразумениям».

Политолог предполагает, что оценка Мура верна, и призыв Путина к улучшению российско-британских торговых отношений свидетельствует о том, что президент признаёт реальный экономический спад в России, а также необходимость активной торговли с Великобританией.

Россия всё активнее пытается предотвратить проникновение Запада в буферные зоны бывшего Советского Союза. Первым шагом в этом процессе стала Пятидневная война 2008 года, исход которой был «относительно благополучным», пишет Фридман.

Свержение «пророссийского режима на Украине» несколько лет спустя и связанная с этим смена власти привели к коренному изменению стратегии Москвы, реализуемой в Белоруссии, на Южном Кавказе и Молдавии. По мнению Фридмана, РФ не смогла принять географические и политические реалии, сложившиеся из-за распада Советского Союза, поэтому со временем она становилась «всё более агрессивной» на его бывшей территории.

В итоге РФ сталкивается с той же проблемой, с которой пришлось столкнуться и СССР: на фоне интенсификации военно-политических действий резко выросли и соответствующие издержки. При этом, как считает Фридман, РФ так и не удалось построить современную экономику.

Основное внимание РФ уделяет производству и продаже энергоносителей: их экспорт составляет около 30% ВВП России, и, в свою очередь, около 40% экспорта приходится на энергетический сектор. В то же время страна не имеет контроля над ценами на энергоносители и связанными с ними колебаниями рынка, способными нанести большой ущерб экономике.

По мнению политолога, распад Советского Союза произошёл именно из-за этого противоречия. С одной стороны, СССР приходилось обеспечивать огромный военный потенциал. С другой стороны, большая часть советской экономики создавалась за счёт экспорта одного вида сырья.

Экономика СССР была «развивающейся», при этом «развитая армия» обходилась ему очень дорого. Это, в свою очередь, лишало страну возможности экономического развития за пределами оборонного и энергетического секторов и, таким образом, также ограничивало социально-экономический прогресс страны, полагает Фридман.

Политолог уверен: аналогичный процесс протекает и сегодня. В геополитическом смысле РФ пришлось превратить свои вооруженные силы из руин 90-х годов в силу, способную восстановить — если не формально, то, по крайней мере, де-факто — свои прежние границы и противостоять Соединенным Штатам.

В то же время способность РФ создать сбалансированную и современную экономику была ограничена оттоком капитала — из-за расширения власти олигархов и в связи с тем, что в стране так и не сложился «технически грамотный средний класс». У РФ никогда не было передышки, необходимой для того, чтобы «сначала построить современную экономику, а затем заняться геополитикой». Она была вынуждена продолжать полагаться на экспорт энергоресурсов, не имея возможности влиять на ценообразование, отмечает политолог.

Как считает Фридман, распад СССР не превратил Россию в то, чем она всегда хотела являться — в современную европейскую страну. РФ остаётся значительной военной державой, но недостаточно сильной, чтобы реализовать свою волю с помощью «прямого насилия». О чём свидетельствует, среди прочего, тот факт, что Кремль не может ничего противопоставить такой стране, как Великобритания, когда она отказывает РФ в доступе на свои рынки.

Подобно Советскому Союзу в 1980-х, РФ «зажата между геополитической необходимостью и экономической реальностью», и, считает Фридман, входит в ту фазу, в которой это противоречие «становится всё труднее переносить».

Путин, очевидно, знает об этом — и ему ясно, что важные для него страны также знают об этом. В результате ему пришлось отшутиться, назвав главу МИ-6 Ричарда Мура «неопытным новичком». В то же время он не смог отрицать своих опасений по поводу возможного спада в торговле с Великобританией. Возможно, его намерением являлся сарказм, но Путин не мог скрыть факты, отмечает Фридман.

России нужна сильная экономика для достижения своих геополитических целей, но она ею не располагает. И Кремль не может позволить МИ-6 «усложнять РФ жизнь». «Но британская разведка — не настоящая проблема России, её настоящая проблема — экономическая реальность», — резюмирует политолог Джордж Фридман в статье для Cicero.