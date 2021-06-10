 

Глава обвиняемой в уничтожении захоронений ВОВ в Ленобласти компании помещен под домашний арест

10.06.2021, 19:58, Новости дня
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В Ленинградской области под домашний арест помещен генеральный директор компании «Эврикал» из-за строительных работ на месте захоронения времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

«По подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор ООО «Эврикал». По ходатайству следственного органа генеральному директору ООО «Эврикал» судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие считает, что подозреваемый, который является генеральным директором «Эврикал», с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, распорядился снять верхний слой земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, это привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Также подозреваемый препятствовал проведению поисковых работ.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за повреждения и уничтожения воинских захоронений в Ленинградской области, на месте которых начали вести строительные работы. По версии следствия, работники ООО «Эврикал» в ходе земельных работ в поселке Тельмана нашли останки времен Великой Отечественной, но не приостановили деятельность.



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