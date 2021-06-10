 

Блогера Хованского арестовали на два месяца

10.06.2021, 19:58, Новости дня
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованскогопо делу об оправдании терроризма из-за размещения в сети песен, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», – передает сообщение ТАСС.

В среду стало известно о задержании известного видеоблогера Юрия Хованского, на чей канал в YouTube подписано около 4,5 млн пользователей.

Следователи подозревают блогера в оправдании терроризма. Уголовное дело против Хованского возбуждено в связи с тем, что он исполнил и разместил в интернете песню про теракт в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Сам блогер признался, что действительно публично исполнял эту песню.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, грозит ли блогеру реальный тюремный срок.



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