 

Суд арестовал мужчину, который взорвал гранату в ходе конфликта в Харькове

10.06.2021, 19:16, Новости дня
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Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

“Установлено, что между компанией молодых людей и 29-летним мужчиной возник конфликт. Во время конфликта мужчина достал из кармана гранату СГГ- 5, сорвал чеку и бросил в ноги парням. В результате взрыва пострадали пять человек, из них двое подростков по 16 и 17 лет, двое 18-летних юношей и 33-летний мужчина”, – говорится в релизе. 

Все травмированные сейчас находятся в больницах, уточнили в прокуратуре. 

Имени 29-летнего харьковчанина правоохранители не называют. Издание “Ґраты”, журналисты которого посетили сегодняшнее заседание, пишет, что это Денис Олишевец. 

Олишевец в ходе заседания суда. Фото: graty.me

Инцидент с участием Олишевца произошел в Основянском районе Харькова вечером 8 июня, его задержали сразу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

По предварительным данным, конфликт между Олишевцом и его оппонентами был бытовым. На видео, обнародованном в СМИ, видно, что инцидент произошел у сигаретного киоска. Мужчина, предположительно, Олишевец, подошел к одному из подростков и бросил в него что-то мелкое. После этого подросток подошел и два раза ударил своего обидчика кулаком в лицо, тот еле удержался на ногах. Затем мужчина достал гранату и взорвал ее.

На его лице видны ссадины. В полиции сообщили, что мужчина получил их в ходе задержания. 

На заседании Олишевец говорил тихо и прятал лицо в капюшон. Мужчина и его адвокат Максим Цвиркун отказались давать комментарии журналистам.

На заседании адвокат рассказал, что Олишевец впервые привлекается к ответственности, живет с отцом и хорошо характеризуется по месту жительства, а также был участником боевых действий во время АТО. Он просил суд не арестовывать подзащитного, но не подал ходатайство об альтернативной мере пресечения, отмечают “Ґраты”.

“Все решит суд, зачем мне говорить”, – отметил Олишевец. Он подтвердил суду, что не сотрудничает со следствием. 

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Олишевца отправили  в СИЗО до 8 августа без права внесения залога.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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