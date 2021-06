Столтенберг в разговоре с Зеленским обсудил саммит НАТО

“Переговорил с Зеленским, президентом нашего ценного партнера Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию в сфере безопасности в регионе и неприемлемое наращивание сил Россией. Я подчеркнул нашу последовательную политическую и практическую поддержку Украине, и поддержал реформы в этой стране”, – заявил генсек Альянса.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia’s unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 10, 2021

Как сообщила пресс-служба Альянса, Столтенберг подтвердил “полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Генеральный секретарь отметил, что лидеры Альянса рассмотрят агрессивное поведение России и решительную поддержку партнеров со стороны НАТО на предстоящем саммите. Он подчеркнул, что ожидается, что лидеры Североатлантического союза подтвердят свою приверженность политике “открытых дверей” НАТО и решениям, принятым на саммите в Бухаресте”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Столтенберг приветствовал усилия Украины по проведению основных реформ, которые поддерживают ее евроатлантические устремления. НАТО продолжит поддержку Украины на пути реформ в сфере безопасности и обороны, подчеркнул генсек Альянса.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Саммит НАТО состоится 14 июня. Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ.

