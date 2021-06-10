“Грядет что-то грандиозное”. Принц Гарри записал видеообращение
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“Время поделиться новостями. В Германии грядет что-то грандиозное!” – говорит на камеру принц Гарри.
После его анонса показаны кадры, на которых запечатлены тренировки участников состязаний и видеокадры, снятые на проведенных ране соревнованиях. Сообщается, что в 2023 году игры будут проводиться в период с 9-го по 16-е сентября.
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Контекст:
Благотворительный проект “Игры непобежденных” был создан принцем Гарри в 2014 году. Он представляет собой спортивные состязания для бывших и действующих военнослужащих с инвалидностью.
Ближайшие “Игры непобежденных” пройдут в 2022-м году в Гааге (Нидерланды). В апреле 2021 года стало известно, что принц Гарри будет продюсировать съемки фильма “Сердца непобежденных” об участниках этих соревнований. Премьера картины состоится на платформе Netflix.
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