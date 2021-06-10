 

Верещук: Международные партнеры не всегда ведут себя, как нам бы хотелось. Эгоизм партнеров – это естественно

10.06.2021, 19:16, Новости дня
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“Наши международные партнеры не всегда ведут себя так, как мы ожидаем или как нам бы хотелось. Имею в виду ПДЧ НАТО и “Северный поток – 2″. Эгоизм партнеров – это естественно. Это не в первый и, наверное, не в последний раз. Но это реальность, которая ускоряет взросление нашего государства. Это очередное напоминание, что в конце концов мы можем полагаться только на себя. Международная поддержка – это хорошо, но самые надежные партнеры Украины – это ее народ и ее армия. Итак, продолжаем работу на внешнем периметре, но внимание надо сфокусировать на наведении порядка внутри страны и укреплении армии”, – написала политик.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1668783019974881

Контекст:

Саммит НАТО состоится 14 июня. В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите, но вопрос предоставления Киеву плана действий по членству в Альянсе на нем обсудят. Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства российского газопровода “Северный поток – 2”, который угрожает транзиту газа через Украину, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”. 

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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