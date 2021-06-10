Волонтеры штаба Бабарико получили по пять лет колонии строгого режима

Приговор озвучили в суде Московского района Минска.

“Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева обвинили в подготовке массовых беспорядков. После приговора Ермолов крикнул: “Вы за все ответите!” и прочел отрывок из стихотворения Владимира Короткевича “Паўлюк Багрым”, – отметили в сообщении.

Бабарико в течение 20 лет руководил “Белгазпромбанком”, акционерами которого являются российские “Газпромбанк” и “Газпром”. Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам.

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны “кукловоды” из числа “больших начальников в “Газпроме” и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

29 марта этого года Бабарико объявил о создании собственной партии “Вместе”.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Задерживали и детей. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) по итогам саммита в Лондоне 3–5 мая призвали провести в Беларуси новые выборы.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, по информации правозащитников, людей регулярно задерживают и заводят политически мотивированные уголовные дела, несмотря на то, что массовых акций протеста не было уже несколько месяцев. По состоянию на 10 июня в Беларуси политическими заключенными признаны 477 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”.

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