 

NTD – в США с аукциона продали самую дорогую монету в мире

10.06.2021, 19:14, Новости дня
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На аукционе Sotheby’s ушла с молотка золотая монета «Двойной орёл США». Как передаёт NTD, её продали за рекордные $18,9 млн. Таким образом, монета подтвердила свой статус самой дорогой в мире.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s ушла с молотка золотая монета «Двойной орёл США». Её продали за рекордные 18,9 миллиона долларов. Таким образом, она подтвердила свой статус самой дорогой в мире.

«Двойной орёл» — это монеты номиналом в 20 долларов. Их начали чеканить в 1849 году после того, как в Калифорнии обнаружили залежи золота. В 1933, во времена Великой депрессии, США были вынуждены отказаться от чеканки золотых монет. Все их надлежало изъять из оборота и переплавить.

Также в переплавку пошли отчеканенные немногим ранее 445 тысяч 500 монет. Однако 20 экземпляров 1933 года уцелели, поскольку были украдены с монетного двора. Позже их конфисковали спецслужбы США, за исключением монеты, проданной королю Египта. Именно она попала на аукцион, поскольку в 91-м году король продал её британскому коллекционеру.

Эту монету также конфисковали и выставили на торги. Её купил за 7,6 миллиона долларов владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман. Так она стала единственным «Двойным орлом», которым разрешили владеть частному лицу.

На аукционе в Нью-Йорке также продали редкую марку «Британская Гвиана» за 8,3 миллиона долларов. Кроме того, с молотка ушёл блок из четырёх марок «Перевёрнутая Дженни», на которых неправильно напечатано изображение самолёта. За лот выручили 4,9 миллиона долларов.

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.



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