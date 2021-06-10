Лопес в красном кабриолете засветила бюстгальтер со стразами

Артистка во время съемки была одета в красную кепку и белую рубашку. Певица расстегнула пуговицы на одежде, демонстрируя украшенный стразами бюстгальтер.

Издание InStyle отмечает, что фото были сделаны в Майами во время съемок нового клипа артистки, который она записывает вместе с пуэрториканским певцом Рау Алехандро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

—