Венгрия первой в ЕС признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

“С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга [министра иностранных дел Венгрии] Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение”, – отметил глава МИД.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Кулеба и Сийярто 13 мая договорились о взаимном признании Украиной и Венгрией сертификатов вакцинации против COVID-19.

Украинский иммунный паспорт или COVID-сертификат находится на стадии разработки, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль 9 июня. По его словам, Кабмин ведет переговоры с другими государствами, чтобы украинцы “смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать”.

Контекст:

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС. В нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).

9 июня Европаламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Семь стран ЕС – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – уже выдают цифровые COVID-сертификаты в тестовом режиме.

Запуск паспортов вакцинации от коронавируса в Украине планируется 1 июля, сообщали в Минцифры. В Минздраве рассказывали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически относятся к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

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