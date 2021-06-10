 

Россию призвали до 6 сентября выплатить компенсации депортированным грузинам

10.06.2021, 18:06, Новости дня
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Комитет министров Совета Европы призвал Россию до 6 сентября выполнить прежнее решение ЕСПЧ и выплатить компенсации общей суммой в 10 млн евро депортированным в 2006 году грузинским нелегалам, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Россия должна либо выплатить сумму правительству Грузии для распределения компенсаций, либо оформить меморандум, чтобы этим занялся Совет Европы, пояснили в министерстве юстиции Грузии в четверг.

ЕСПЧ принял сторону Грузии по ее иску 31 января 2019 года и обязал Россию выплатить компенсации от 2 до 15 тыс. евро 1,5 тыс. граждан Грузии.

Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье, Москва решила депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов.

Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям.

Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.



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