Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы, он ударил президента Франции Эммануэля Макрона, информирует телеканал BFMTV.

По решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, информирует РИА «Новости».

Прокуратура требовала приговорить Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы.

Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.