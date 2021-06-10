 

Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине

10.06.2021, 18:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы, он ударил президента Франции Эммануэля Макрона, информирует телеканал BFMTV.

По решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, информирует РИА «Новости».

Прокуратура требовала приговорить Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы.

Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Mercedes-Benz представила прототип водородного грузовика

10.08 / В МЧС РФ рассказали об оказанной жителям Бейрута помощи

23.09 / Матвиенко заверила в отражении поставленных Путиным задач в плане Совфеда

13.11 / «Звериную» дивизию Северного флота готовится пополнить АПЛ «Леопард»

31.12 / Демонстрация силы — американские бомбардировщики В-52 пролетели над Персидским заливом

20.08 / Белоруссия оценила потери от разрыва военного сотрудничества с Россией

01.02 / Без создания конкурентных условий Украина не сможет привлечь инвестиции для снижения углеродного следа экономики – Сахарук

24.11 / Трамп объяснил поручение о передаче власти

01.05 / В Чили не нашли доказательств проблем с вакциной «Спутник V»

18.11 / В «Альтернативе для Германии» раскритиковали полицию Берлина за агрессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика