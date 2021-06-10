 

«Спутник V» показал высокую эффективность в Бахрейне

10.06.2021, 18:06, Новости дня
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» на исследованиях в Бахрейне показала эффективность на уровне 94,3% сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», – говорится на сайте РФПИ.

При этом отмечается, что 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в легкой форме.

«Данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутник V»: не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом; не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией; отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации», – говорится в сообщении.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заяви, что «Спутник V» демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение «Спутника V» вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни».

«Полученные нами данные подтверждают высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» в ходе применения в Бахрейне. Вакцина входит в число одобренных препаратов в стране, доступных для граждан и резидентов Королевства на бесплатной основе. «Спутник V» продолжает играть важную роль в ходе успешной кампании по вакцинации в Королевстве. В стране вакцинирован 81% населения, соответствующий установленным критериям», – в свою очередь сообщила министр здравоохранения Бахрейна Фаека Саед Аль-Салех.

Ранее сообщалось, что РФПИ, суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне.



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