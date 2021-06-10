 

“Позвольте рассматривать это как государственную премию”. Быков прокомментировал свое отравление

10.06.2021, 17:24, Новости дня
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“Автобиография [турецкого писателя] Назыма Хикмета состояла, насколько я помню, из двух фраз: “В начале 1930-х в Турции меня хотели расстрелять и не расстреляли, в конце 50-х в Москве мне хотели дать Ленинскую премию и дали эту премию”. Меня хотели отравить и не отравили. Позвольте рассматривать это как государственную премию. Ту государственную премию, которую принять не стыдно”, – отметил писатель.

Быков выложил скрин расследования Bellingcat и The Insider, а также фото с женой. Свой пост он подписал: “Жив. Здоров”.

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Публикация от Дмитрии * Быков (@dmi_bykov)

Контекст:

16 апреля 2019 года Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытии его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. 

Журналисты-расследователи выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (2-я служба ФСБ). Это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Эта же группа участвовала в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Двое из представленных в расследовании сотрудников ФСБ – Паняев и Осипов – фигурируют в расследовании журналистов об отравлении Навального. В августе 2020 года они прилетели в Новосибирск, а затем и в Томск вслед за политиком.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

В феврале этого года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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