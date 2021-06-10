“Формы шикарные”. “А то ходят, как упыри, противно смотреть”. Тарзан взбудоражил сеть откровенным фото

Артист позирует в углу, на фоне шторы.

“Когда был маленьким, очень любил рисовать, любил красивые формы. Поскольку в художественной школе учили нас по классическим, античным канонам, построение идеальных, гармоничных форм – неважно где: на холсте или в жизни – стало целью. Холст и краски были у меня не всегда, а собственное тело и неуемное желание к красоте, гармонии были, есть и будут со мной всегда”, – подписал он фото.

“Формы шикарные”, – отметили подписчики.

“Класс, живота нет. А то ходят, как упыри жирные, противно смотреть”, – высказались пользователи сети.

“Не, ну шторы надо поменять”, – обратили внимание на интерьер подписчики.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

В последнее время артист часто делится с подписчиками снимками своих картин. На одной из них он написал портрет своей тещи Людмилы Порывай – матери его жены, российской певицы Наташи Королевой.

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