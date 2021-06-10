“Метинвест” будет строить новый цех на заводе в Мариуполе. Инвестиции достигнут $1 млрд

В релизе сказано, что “Метинвест” подписала с итальянской компанией Danieli контракт на поставку оборудования. Danieli – ведущий мировой поставщик технологий для металлургии, пояснили в украинской компании.

Общий объем инвестиций “Метинвеста” в проект составит $1 млрд, на первом этапе это будет более $800 млн.

Новый цех на заводе в Мариуполе будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий, сообщили в компании.

Генеральный директор “Метинвеста” Юрий Рыженков назвал строительство цеха холодной прокатки самым масштабным проектом компании на следующие пять лет.

Первый этап проекта планируют завершить в 2025 году, ожидается, что на тот момент комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. Мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тыс. тонн, оцинкованного рулона – более 600 тыс. тонн и рулона с полимерным покрытием – более 140 тыс. тонн.

“Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон. После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год”, – говорится в релизе компании.

Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон.

Кроме того, в компании заявляют, что в новом цехе установят газоочистное оборудование, благодаря использованию которого выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

На новом производстве будет создано более 230 рабочих мест, уточнили авторы релиза.

“Продукция предназначена в основном для украинского рынка и позволит в том числе заменить некачественный импортный рулон с покрытием на качественный продукт украинского производства. Прокат также будет экспортироваться в страны СНГ и Европы”, – добавили в компании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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