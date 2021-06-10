 

Фигуранта дела экс-депутата Госдумы Волчека приговорили к трем годам колонии

10.06.2021, 15:18, Новости дня
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Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бизнесмена Зураба Плиева фигуранта дела бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека; он признал вину в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро.

Осужденный был взят под стражу после оглашения приговора, передает ТАСС.

«Плиев Зураб Израилович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее Волчека приговорили к трем годам колонии. Он сознался в мошенничестве и пошел на сделку со следствием. Экс-депутат был арестован судом 24 апреля 2020 года.

СМИ сообщали, что Волчек был одним из акционеров банка «Ренессанс». После банкротства кредитной организации и исчезновения 9,5 млрд рублей было возбуждено уголовное дело.



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