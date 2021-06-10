Начался суд над ударившим Макрона французом

Во Франции началось судебное заседание, на котором рассматривают дело Дамьена Тареля, ударившего по лицу президента страны Эммануэля Макрона.

Судебное заседание по факту избиения президента проводится во французском городе Валанс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека.

После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие.

Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.