Под брендом Realme выпустят первый ноутбук

Как стало известно, компания Realme готова представить на рынке свой первый в истории ноутбук. Почему этого не произошло до сих пор? Отвечая на этот вопрос, эксперты напоминают, что изначально производитель работал на суббренде OPPO и был нацелен преимущественно на рынок Индии.

Сегодня ситуация меняется, говорят специалисты. Торговая марка стала достаточно известной, чтобы полноценно выходить на глобальный рынок и расширять линейку своих продуктов без оглядки на кого-то еще.

После того, как Realme начала выпускать смартфоны не только для самого дешевого сегмента, стал вопрос о разработке и запуске в производство других электронных устройств. По-другому сегодня работать нельзя, говорят эксперты.