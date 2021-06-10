 

Под брендом Realme выпустят первый ноутбук

10.06.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, компания Realme готова представить на рынке свой первый в истории ноутбук. Почему этого не произошло до сих пор? Отвечая на этот вопрос, эксперты напоминают, что изначально производитель работал на суббренде OPPO и был нацелен преимущественно на рынок Индии.

Сегодня ситуация меняется, говорят специалисты. Торговая марка стала достаточно известной, чтобы полноценно выходить на глобальный рынок и расширять линейку своих продуктов без оглядки на кого-то еще.

После того, как Realme начала выпускать смартфоны не только для самого дешевого сегмента, стал вопрос о разработке и запуске в производство других электронных устройств. По-другому сегодня работать нельзя, говорят эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Пользователи Госуслуг смогут протестировать систему электронного голосования

24.05 / Работников шахты «Воркутинская» эвакуировали после пожара на подстанции

04.05 / В Европе начались продажи нового электрокара Audi e-tron GT

24.08 / Разработан препарат для профилактики и лечения ВИЧ

19.04 / Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС “Дукованы” после скандала между странами

15.03 / Американские дипломаты не смогли связаться с северокорейскими коллегами

30.11 / Байдену потребовалась медицинская помощь

21.03 / В Запорожье полицейские сняли с моста мужчину, который хотел совершить суицид из-за несчастной любви

31.10 / Одесская юракадемия подготовила исследование о том, что “зеленые” тарифы в Украине являются конституционными – нардеп

19.04 / Китай планирует отправить космические корабли за пределы Солнечной системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика