Бахматюк: На меня прилепили табличку “олигарх“. Надеялись на быструю победу, но так не получилось

Речь об этом зашла после вопроса, изменится ли к бизнесмену отношение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), если ведомством перестанет руководить Артем Сытник.

“Когда они меня выбирали жертвой, – давайте откровенно говорить – мне прилепили табличку “олигарх”. Это не то что смешно… Ну, олигарх – это человек, который имеет медиа, который имеет политические партии”, – сказал Бахматюк.

Он отметил, что медиа он “хотел и не купил”.

“И они (НАБУ. – “ГОРДОН”) хотели сделать меня жертвой напоказ. Потому что надо же показывать какую-то борьбу. И включились их информационные рупоры, начали прокачивать медиа: “олигарх”, “зло”, “враг”… Думали, что будет быстрое решение, быстрая победа. Значок повесили – все. А так не получилось. […] “Олигарх” потерял 40% компании, сколько-то нервных клеток и еще чего-то. Но слава богу, все живы-здоровы”, – объяснил бизнесмен.

По словам Бахматюка, будет потеряно все, “если это не прекратится”.

“Какое это будет время, я не знаю. Когда начиналась эта ситуация, я думал, что мы больше года не простоим. В принципе – тьфу, тьфу, тьфу! – я считаю, что команда повела себя достойно. Многие люди не нанимались идти воевать. Люди ушли. В том числе и в менеджменте, и в топ-менеджменте: кто-то не выдержал, кто-то испугался, кто-то передумал. Но костяк – процентов 70 – остался”, – подчеркнул бизнесмен.

Бахматюк: Я готов вернуться в Украину, если мне назначат залог 50 млн грн. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 2013 году состояние Бахматюка журнал “Фокус” оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге “200 самых богатых людей Украины”. Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах “100 самых богатых украинцев”, составленных журналами НВ и “Фокус” в 2020 году и журналом Forbes в 2021 году, бизнесмен не представлен.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита “VAB Банка” на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В предыдущем интервью Дмитрию Гордону в ноябре 2020 года Бахматюк рассказывал, что он официально находится в Австрии и украинские правоохранители знают, где он.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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