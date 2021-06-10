 

Суд оштрафовал Telegram и Facebook за неудаление запрещенного контента

10.06.2021, 14:32, Новости дня
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Таганский районный суд оштрафовал мессенджер Telegram и соцсеть Facebook на 10 и 17 млн рублей соответственно за неудаление запрещенного контента.

«Компания Telegram признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук.

О каких конкретно постах идет речь, не уточняется. За два протокола назначены штрафы по 2 млн рублей, за другие два – еще по 3 млн.

Facebook же оштрафован на 17 млн рублей по четырем протоколам, передает ТАСС.

В конце мая российский суд оштрафовал Twitter на 27,9 млн рублей за неудаление запрещенного контента.



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