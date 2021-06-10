 

Роскачество проверило 56 приложений во «ВКонтакте»

10.06.2021, 13:52, Новости дня
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Сотрудники Роскачества проверили 56 приложений в соцсети «ВКонтакте», которыя вызывали сомнения. Как оказалось, все они небезопасны для пользователей.

Данные программы рассчитаны для запуска на операционных системах Android или iOS, уточняют эксперты. Каждое из них может, например, несанкционированно списывать деньги с кошельков пользователей.

Также опасные приложения не обеспечивают должной защиты персональных данных. Утверждают специалисты. Кстати, в Роскачестве рассказали, что с десяток приложений просто исчезли из сети, пока проводили их тестирование. Очевидно, что разработчики прекрасно знали, что предлагают пользователям. Это еще раз подтверждает их недобросовестность.



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