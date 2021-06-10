В Украине может быть еще одна волна COVID-19, потом пандемия отступит – врач Жиравецкий

Нас может ожидать еще одна волна, которая, надеемся, будет меньше последней – когда было 5 тыс. госпитализаций в день. Хотя, как показал опыт, новая волна может длиться несколько месяцев. Но думаю, что это будет последняя волна, ведь переболеет еще часть населения и параллельно будет идти вакцинация. И тогда уже пандемия отступит”, – сказал он.

По данным врача, в последние несколько месяцев почти не фиксируются повторные инфицирования COVID-19.

Он также отметил, что в Украине появился опыт развертывания большого числа больничных коек, однако к своему здоровью украинцам следует относиться ответственно.

“Люди, которые не болели, когда им сейчас сказали о “зеленой” зоне, психологически будут думать, что коронавирус полностью исчез, но это пока не соответствует действительности. Мы боремся за каждую жизнь. Человек должен понимать: если он не болел, в зоне риска, то нет смысла рисковать. И стараться пока хотя бы избегать массовых мероприятий, потому что это самая частая причина заражения”, – объяснил Жиравецкий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 июня в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 1785. Скончались 51,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,1 млн человек.

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