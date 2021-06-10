Байден отменил указ Трампа о запрете на сделки с TikTok и WeChat в США, но велел проверять все китайские приложения

Байден отменил указы Трампа от августа 2020 года, запрещавшие гражданам США заключать соглашения с владельцами TikTok и WeChat – компаниями ByteDance и Tencent Holdings.

Также президент США отменил приказ, нацеленный на восемь других программных приложений для коммуникаций и финансовых технологий.

В то же время, Байден подписал новый документ, обязывающий министерство торговли США проверять мобильные приложения, связанные с “иностранным противником” и представляющие угрозу для национальной безопасности.

“Администрация Байдена стремится к продвижению открытого, надежного и безопасного интернета, защите прав человека как онлайн, так и офлайн, а также поддерживает динамическую глобальную цифровую экономику. Некоторые страны, в том числе Китайская Народная Республика (КНР), не разделяют этих ценностей и стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев способами, которые представляют неприемлемые риски для национальной безопасности, продвигая авторитарный контроль и интересы”, – говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что этот указ – часть мер, введенных в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере коммуникации, объявленную в мае 2019 года.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что новый документ не нацелен конкретно на какие-либо компании, но создает потенциал для еще более широкого преследования приложений, принадлежащих Китаю, чем при администрации Трампа.

Этот указ – один из многих шагов администрации Байдена по решению проблемы, которую представляет для США Китай, пишет The Verge. Так, на прошлой неделе Байден расширил запрет на американские инвестиции в китайские компании, предположительно связанные с военными. В приказе прописаны 59 компаний, в которые запрещено инвестировать, в том числе те, которые создают и внедряют технологии наблюдения, используемые против мусульманских меньшинств и правительственных диссидентов в Гонконге.

Кроме того, 8 июня Сенат США принял “закон об инновациях и конкуренции”, который предусматривает финансирование в $250 млрд, направленное на противодействие технологическим амбициям Китая, сообщил CNBC. Телеканал называет его “одним из крупнейших промышленных законопроектов в истории США, направленных на то, чтобы США оставались конкурентоспособными с Китаем как одним из мировых технологических центров”.

“Поскольку другие страны продолжают инвестировать в свои собственные исследования и разработки, мы не можем позволить себе отставать”, – прокомментировал принятие законопроекта Байден.

Контекст:

21 февраля 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

В мае 2019 года Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности. В 2020 году Трамп продлил чрезвычайное положение еще на год.

В июле 2019-го Белый дом разрешил американским производителям продавать китайской корпорации некоторое оборудование. Такое смягчение санкций не несет угрозу нацбезопасности США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу.

Основатель Huawei Technologies Жен Чжэнфэй заявлял, что санкции США сократят доход компании примерно на $30 млрд.

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