 

Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА

10.06.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.

«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.

В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.

«Тем не менее, в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.

Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА как организация действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подлобного я пока не вижу», – заключил политолог.

В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.

Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.

«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Тихановская «не слышала» об объявлении ее в розыск в России

08.04 / Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин

11.11 / Минздрав объяснил заражение медиков COVID-19 после вакцинации

12.12 / Гинцбург назвал причины нападок на «Спутник V»

10.08 / Тихановская объявила себя победителем президентских выборов

13.09 / Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

27.10 / Вопрос дня: Почему при коронавирусе пропадают вкусы и запахи?

11.03 / Премьер Тюрингии выступил за скорейшую вакцинацию ФРГ «Спутником V»

25.03 / Россия испытывает на Донбассе свое новое вооружение – ВСУ

15.10 / Военный эксперт назвал новую японскую подлодку «копьем, направленным в сторону России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика