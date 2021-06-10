 

Депутаты «Единой России» отчитаются перед избирателями о своей работе

10.06.2021, 13:36, Новости дня
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Депутаты «Единой России» расскажут, как была выполнена программа, с которой партия шла на выборы в Госдуму седьмого созыва в 2016 году, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию.

Турчак заявил, что «очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях», – добавил он.

Подчеркивается, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень.

Речь идет, к примеру, об опыте Башкирии, которая ввела своего рода «подъемные» для сельских тренеров и работников культуры. О мере поддержки рассказала депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рима Баталова во время своего отчета.

«Эти инициативы должны найти отражения в нашей федеральной программе, и мы с Правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания», – заключил Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, депутаты которой публично отчитываются о своей работе.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная программа ЕР прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет.



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