 

Постпред РФ при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием

10.06.2021, 13:36, Новости дня
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НАТО, прикрываясь учениями, поставляет на Украину вооружение, которое попадет в ВСУ и военизированные формирования украинских националистов, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Милитаризация Украины и накачка ее вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот – подстегнет горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны», – сказал постпред РФ в интервью РИА «Новости».

Российская сторона намерена призывать СММ ОБСЕ на Украине воздействовать на ситуацию, предотвращать и работать с украинским руководством в пользу мира.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только «Джавелины», – подчеркнул Лукашевич.

При этом в СММ ОБСЕ игнорируют вопросы о поставках вооружений, также никакой реакции не видно от других государств-участников.

«А украинцы ограничиваются тезисом, что мы суверенное государство, мы вправе проводить учения с другими, мы вправе закупать вооружения и военную технику, мы вправе делать все как суверенное государство, это ничем не ограничено», – отметил он.

При этом существуют ограничения в виде договора о торговле оружием, всеобъемлющего соглашения в рамках ООН, а также есть Вассенаарские договоренности.

«Если вы намерены дальше подпитывать этот конфликт и решать проблемы Донбасса военным путем, то, пожалуйста, вот эти все факты работают на эту концепцию», – сказал Лукашевич.

Запланированные на 2021 год учения Украины с НАТО, по словам постпреда, обернутся провокацией.

«В нынешнем году Украина планирует участвовать в семи совместных учениях со странами НАТО. К примеру, сейчас осуществляется серия учений под названием «Защитник Европы», вы это знаете. В июне-июле пройдут еще Sea Breeze, а затем пройдут «Объединенные усилия», «Казацкая булава» и целый ряд других. И как бы в рамках подготовки к учениям на Украину продолжают прибывать военные грузы и инструкторы», – напомнил он.

«Вот последние в СМИ данные о том, что уже боевые подразделения из Британии и Дании прибыли в целый ряд районов, близлежащих к линии соприкосновения. Вопрос – зачем? Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта на Донбассе? Это прямая вооруженная провокация», – указал постпред.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.



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