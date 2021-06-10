Мельник: Следственные действия проводятся в отношении всех должностных лиц КГГА

Мельник отметил, что сейчас Госфискальная служба в городе Киеве продолжает расследование фактов уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных средств.

“И касается это как средств государственного бюджета Украины (по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов), так и средств бюджета города Киева (по фактам возможного хищения). Работа следователей ГФС продолжается. Накладываются аресты на банковские счета обществ-фигурантов, допрашиваются свидетели. Сейчас проводится три судебно-экономических и четыре строительно-технических экспертизы. Есть весомый результат в доказательстве нанесенных убытков. По результатам судебно-экономической экспертизы, проведенной в одном из уголовных производств, получено заключение, по которому нанесенный ущерб в сумме 19,5 млн грн подтвержден”, – сказано в сообщении.

В суд направили уголовное производство с обвинительным актом в отношении основателя и директора одного из обществ, которое выступало субподрядчиком, но фактически работ не выполняло. На счет этого предприятия было перечислено 1,7 млн грн, рассказал глава ГФС.

“До конца следующей недели следователями ГФС в г. Киеве запланировано направление в суд уголовного производства с обвинительным актом в отношении деятельности фиктивного СХД [субъекта хозяйственной деятельности] – субподрядчика, который работы не проводил и на счет которого также перечислялись бюджетные средства. В одном из уголовных производств по результатам обысков в офисах предприятий и офисе центра минимизации налогов были обнаружены наличные средства на сумму более 5 млн гривен. По заключению аналитического исследования по обществу-фигуранту этого же производства установлено занижение НДС в размере 17,1 млн грн в результате взаимоотношений с 23 “сомнительными” СХД. И следователями исследуется вопрос возможного хищения средств местного бюджета через такие фиктивные СХД в каждом из уголовных производств”, – подчеркнули в Госфискальной службе.

В другом уголовном производстве во время обысков офисов частного предприятия и одного из обществ выявили более 6,3 млн грн, на 11,3 млн грн наложили арест.

Уголовное производство, в рамках которого проводили обыск на коммунальном предприятии “Главный информационно-вычислительный центр”, начато по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и возможного хищения средств местного бюджета, сообщил Мельник.

“КП “ГИВЦ”, учредителем которого является КГГА, в период 2019–2020 годов заказывала телекоммуникационные услуги у определенной частной компании. Эта частная компания выиграла тендер на поставку услуг за бюджетные средства в сумме более 10 млн гривен, и при наличии собственных возможностей выполнение таких услуг поручила субподрядчику – предприятию с вероятными признаками фиктивности”, – отмечает пресс-служба ведомства.

Сумма установленного в ходе следствия ущерба, причиненного городскому бюджету столицы и государству, достигает более 160 млн гривен, утверждают в ГФС.

“Следственные действия проводятся в отношении всех должностных лиц КГГА, которые могут быть причастны к совершению преступлений. Нет исключений – мэр, руководитель департамента или руководитель подразделения”, – заявил Мельник.

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