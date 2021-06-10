 

Французы раскритиковали Байдена за слова о возвращении Америки

10.06.2021, 12:40, Новости дня
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Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на заявление президента США Джозефа Байдена о том, что «Америка вернулась».

Один из пользователей под никнеймом FrancoisX отметил, что Америка вернулась, «чтобы вмешиваться в то, что их не касается», передает РИА «Новости».

«Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии», – добавил Doms.

Комментатору alfe75 показалось, что такие слова Байдена «не очень обнадеживают».

«Только чтобы развязать войны по всему миру», – указал он.

«Макрон говорил то же самое. И посмотрите, что мы имеем. Вернулась – это сделала шаг назад, так что ли?» – написал alexandre004005.

Другой пользователь отметил, что слова Байдена могут говорить только об «объявлении войны России». «А также Китаю, Ирану, Венесуэле, Кубе…», – продолжил он.

«Он намерен провести последние дни жизни в Ирландии? Кажется, он уже и правда «кончился», – пошутил yron.

«Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером!» – написал Fabien Gintoki Henkinet.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст РФ понять, что «Америка вернулась».

После этого канцелярия британского премьера Бориса Джонсона сообщила, что в результате переговоров главы британского правительства и президента намерены принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».



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