Вопрос дня: Чем знаменита вилла «Ла Гранж», где встретятся Путин и Байден?

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев.

Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Из ее окон открывается потрясающий вид на самый большой в городе розарий, старинные фонтаны и парусные лодки.

Само место действительно легендарное – первая вилла была построена здесь еще во времена Римской империи и принадлежала чиновнику Титусу Фронту, чьим именем названа прилегающая к вилле улица Женевы и коммуна в соседней Франции. На территории парка по сей день сохраняются ее руины.

Также в окрестностях виллы были найдены следы человеческой деятельности периода неолита, в парке виллы есть два менгира (вертикально установленные древним человеком грубо обработанные каменные глыбы).

Современное поместье было создано в 1660-х годах и затем несколько раз перестраивалось.

Во второй половине XVIII столетия трое сыновей банкира Марка Луллина создали особняк во французском стиле, различные хозяйственные постройки и разбили сад.

В 1800 году имение, пострадавшее в ходе революции, приобрел женевский судовладелец Франсуа Фавр, сделавший состояние в Марселе на торговле с Востоком. При нем на вилле построили монументальный вход со львами на набережной Гюстав Адор, оранжерею и обширную библиотеку, насчитывающую сегодня тысячи старинных томов.

В 1864 году на вилле прошли торжества по случаю заключения Женевской конвенции. Данным международно-правовым договором нормируются охрана и облегчение участи больных и раненых воинов на войне.

В 1917 году Уильям Фавр, известный женевский политик и меценат, подаривший паркам изогнутые дорожки, пруд и сад камней, передал виллу городским властям «в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения».

Внизу парка – на месте, залитом солнечным светом и защищенном от ветра, в 1945 году был посажен грандиозный сад, положивший начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.

В 1969 году в парке «Ла Гранж» папа Павел VI провел мессу, на которой присутствовало около 70 тыс. человек. В настоящее время раз в год по записи в особняке проводятся экскурсии для всех желающих.

В начале недели швейцарские силовики закрыли парк, окружающий виллу, установив блокпост и проволочное заграждение, сообщает Reuters. Также вокруг парка возводятся заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. В настоящее время в этом районе города курсируют бронированные автомобили и другая спецтехника. Кроме того, на время встречи будут запрещены полеты любых видов летательных аппаратов над Женевой.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от встречи Путина и Байдена.

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